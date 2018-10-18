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Amasya’da deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:07 | Son Güncelleme

AMASYA'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amasya'nın yanısıra Çorum ve Samsun'un da bazı ilçelerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar meydana gelmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre bugün saat 22.00'de merkez üssü Amasya'ya bağlı Gümüşhacıköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Amasya'nın yanısıra Çorum ve Samsun'un da bazı ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli endişiye yolaçan depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstisisü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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