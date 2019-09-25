Amasya'da polis ekiplerince, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Meydanı ile belirlenen bazı yerlerde yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmediği denetlendi.

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi.

Araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Uygulamada araçlarda sigara içtiği belirlenen 10 sürücüye 153'er lira idari para cezası verildi.

Ekipler, sürücüler ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi uyarısında bulundu.

Polis tarafından bilgilendirilen kamyonet sürücüsü İbrahim Özlü, "Gayet yerinde bir uygulama. Memnunum bu uygulamadan. Kurallara kendimiz ve başkalarının güvenliği için uymamız gerekiyor." dedi.

