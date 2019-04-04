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Amasya'da evlerindeki yangında ölen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Amasya'da evlerindeki yangında ölen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki gün önce ahşap evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Taşova Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Gülahmet Yüksel (83) ve eşi Gülhanım Yüksel'in (75) cenazeleri, Belevi Köyü Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Yüksel çiftinin cenazeleri, aynı köyde bulunan mezarlıkta yan yana defnedildi.

Cenazeye, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İlçe Müftüsü Harun Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

İlçeye bağlı Belevi köyünde, Gülahmet Yüksel ile eşi Gülhanım Yüksel'in yaşadıkları iki katlı ahşap evde, 2 Nisan Salı günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Taşova Belediyesi ve Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaşlı çift hayatını kaybetmişti.

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Amasya cenaze Taşova yangın yaşlı çift

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