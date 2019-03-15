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Amasya'da fuhuş operasyonda, 19 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Amasya'da fuhuş operasyonda, 19 şüpheli adliyede

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 'Misafir' adı verilen operasyonda 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında 7 yabancı uyruklu kadın ile memur ve esnafların da yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu kadınlar, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da fuhuş operasyonda, 19 şüpheli adliyedeAmasya'da fuhuş operasyonda, 19 şüpheli adliyedeAmasya'da fuhuş operasyonda, 19 şüpheli adliyedeAmasya'da fuhuş operasyonda, 19 şüpheli adliyede

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