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Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon İlçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8'i yabancı uyruklu kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Sinan HARMANCI/MERZİFON,(Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon İlçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8'i yabancı uyruklu kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8‘i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltıAmasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltıAmasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

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