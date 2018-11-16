HABER

Amasya'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözatına alınan 13 şüpheliden 8’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Sinan HARMANCI- Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözatına alınan 13 şüpheliden 8’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8‘i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlardan S.M. ve N.M. ile fuhşa aracılık ettikleri ve imkan sağladıkları saptanan Y.A., A.K., ve Ö.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

İNANILMAZ BİR HİKAYE! Ölüm döşeğinden dünyanın çatısına...İNANILMAZ BİR HİKAYE! Ölüm döşeğinden dünyanın çatısına...
Konya'da merdivenleri çöken üst geçit yıkıldıKonya'da merdivenleri çöken üst geçit yıkıldı
Düğün salonuna kumar baskını: 43 gözaltıDüğün salonuna kumar baskını: 43 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.