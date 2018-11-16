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Amasya'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözatına alınan 13 şüpheliden 8’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinan HARMANCI- Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözatına alınan 13 şüpheliden 8’i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8‘i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlardan S.M. ve N.M. ile fuhşa aracılık ettikleri ve imkan sağladıkları saptanan Y.A., A.K., ve Ö.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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