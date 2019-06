Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, atık malzemeler kullanılarak hazırlanan elbise ve aksesuarların sergilendiği "Kiraz Çiçeği" adlı defile Amasya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlendi.

Madenüs Köprüsü'ndeki defileyle Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla atık poşet, kağıt, koli, gıda ambalajı, plastik kapak, pet şişe kapakları, çuval gibi atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle geri dönüşüme dikkati çekildi.

Amasya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülseval Özkök, genç kuşaklarda çevre koruma bilincini oluşturmak için geri dönüşüm defilesi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Defilenin, işe yaramayacağı düşünülen pek çok malzemenin değerlendirilip kıymetli hale gelebileceğini gösterdiğini belirten Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pet şişelerden, atık tül ve kumaşlardan, düğmelerden ve sokakta bulduğumuz atık malzemelerden kostümler hazırladık. Aslında bu proje eski. Atalarımızın dedelerimizin, ninelerimizin yaptığı bir iş, her malzemeyi değerlendirmek. Onlar hiçbir zaman hiçbir malzemeyi atmamışlar. Her kadın güçlüdür, her kadın beceriklidir, kadınlar evlerini nasıl idare ediyorlarsa kendi el beceresiyle bu ürünleri yapabilir ve geçimini dahi sağlayabilir."