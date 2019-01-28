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Amasya'da göçükten kurtarılan 3 madenci, taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde, yerin 150 metre altında meydana gelen göçükten kurtarılan 4 madenciden 3'ü, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Amasya'da göçükten kurtarılan 3 madenci, taburcu edildi

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde, yerin 150 metre altında meydana gelen göçükten kurtarılan 4 madenciden 3'ü, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Bacağındaki kırık nedeniyle hastaneye kaldırılan maden işçisi Olcay Gücek'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Merzifon'daki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağında oluşan göçükte 4 işçi, toprak altında kaldı. İşçilerin göçükten kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maden işçileri de toprak altında kalan arkadaşlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Alandaki yoğun çalışmalar sonrası Orhan Kutluca, Olcay Gücek, Adem İbik ve Bülent Şehri, toprak altından çıkarıldı. Madenciler, tedaviye alınmak üzere, sağlık görevlilerince ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri bugün tamamlanan Orhan Kutluca, Bülent Şehri ve Adem İbik, taburcu edildi. Bacağında kırık olan maden işçisi Olcay Gücek'in ise hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.

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Amasya'da göçükten kurtarılan 3 madenci, taburcu edildiAmasya'da göçükten kurtarılan 3 madenci, taburcu edildiAmasya'da göçükten kurtarılan 3 madenci, taburcu edildi

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