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Amasya'da iki katlı ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

AMASYA’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında soğutma çalışması sırasında bulunan mutfak tüpünün patlamadan itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında soğutma çalışması sırasında bulunan mutfak tüpünün patlamadan itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın bu akşam Yüzevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ünal A.’ya ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturan ev sahibinin damadı Osman G., eşi Ceren G. ve kızı İkra Bulem G., alevleri görünce dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından durum polis ve Amasya Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı 2 katlı ahşap evdeki yangına müdahale etti. 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında mutfakta bulunan tüp, patlamada dışarı çıkartıldı. Soğutsa çalışmaları sürdükrülen yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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