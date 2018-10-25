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Amasya'da ilk kez aort diseksiyonu ameliyatı gerçekleştirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

AORT damarındaki yırtılmayı gidermek amacıyla yapılan ve tip 2 aort diseksiyonu ismi verilen operasyon Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildi.

Amasya'da ilk kez aort diseksiyonu ameliyatı gerçekleştirildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AORT damarındaki yırtılmayı gidermek amacıyla yapılan ve tip 2 aort diseksiyonu ismi verilen operasyon Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildi. Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Murat Şahin, hastanede bir ilke imza atıldığını ve başarıyla operasyonun tamamlandığını belirtti.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Beşir Yıldırım (38) isimli hastaya yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ‘Tip 2 Aort Diseksiyonu (aort yırtığı) tanısı konuldu. Hasta, vakit kaybedilmeden Prof. Dr. Erol Kurç, Dr. Öğretim Görevlisi Serdar Badem ve Opr. Dr. Gökçen Gökgözoğlu tarafından ameliyata alındı. 8 saat süren başarılı ameliyat sonrasında yoğun bakımda tedavisi süren hastanın bir süre sonra servise alınacağı belirtildi.
OPERASYON 8 SAAT SÜRDÜ
Operasyonda hastanının beynine giden damarların değiştirildiğini belirten Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kurç, "Beyine giden damarlar değiştirilek yeni arter ve ek bir greft kullanılarak yeniden dikildi. Operasyon yaklaşık 8 saat sürdü. Ameliyat sonrası hastamız kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitemize alındı. Genel durumu iyi olan hastamızın kalp ve diğer organlarında herhangi bir hasar yok. Hastamız birkaç gün içerisinde servise alınarak takiplerine devam edilecek” dedi.
'HASTANEMİZDE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
Başhekim Doç. Dr. Murat Şahin ise hastanede bir ilke imza atıldığını kaydederek, "Hastanemizde ilkleri yaşamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Başarı bir ekip işidir, ekibimiz ne kadar iyi olur ise sonuçları da o kadar güzel olmaktadır. Artık bu tür rahatsızlıklarda hasta sevklerinin de önüne geçmiş bulunmaktayız. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok riskli olan bu ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahisi hekimlerimiz ile birlikte bu süreçte gastroloji uzmanımıza, kardiyoloji uzmanımıza, anestezi ve reanimasyon uzmanlarımıza, yardımcı sağlık personellerimize teşekkür ediyor başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

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Amasya'da ilk kez aort diseksiyonu ameliyatı gerçekleştirildi

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