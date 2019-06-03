Amasya'da inşaat alanındaki çukura düşen kişi kurtarıldı

Amasya'da inşaat alanındaki çukura düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şeyhcui Mahallesi'nde yaptırdığı inşaatın betonunu ıslatan Sezai Sanda (74), dengesini kaybederek yan tarafta bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce çukurdan çıkartılan Sanda, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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