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  4. Amasya’da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Amasya’da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

Amasya’da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinin üst katlarında müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya’da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

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