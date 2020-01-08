Amasya’da iş yeri yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerinin üst katlarında müşteriler ve çalışanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.



