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Amasya'da istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:05 | Son Güncelleme

Amasya'da istinat duvarı çöktü

Amasya'da, bir binanın istinat duvarı inşaat çalışması esnasında çöktü.

Alınan bilgiye göre, Beyazıt Paşa Mahallesi'ndeki bir binanın inşaat çalışması esnasında istinat duvarı çöktü.

Olay yerine gelen zabıta ve polis ekipleri, inşaat yakınındaki 6 evde yaşayan aileleri tahliye etti.

Çökme nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan mahalle sakinlerinden 41 yaşındaki Selma Akyürek, çıkan gürültü ve sarsıntıdan dolayı deprem olduğunu düşündüklerini belirtti.

Olay anında yemek hazırladığını belirten Akyürek, "Gürültü olunca, kızıma 'deprem oluyor galiba' dedim. Sonra baktık ki bizim bahçe çökmüş. Çocuklarımı alıp dışarı çıktım hemen. Sonra polisler geldi diğer evleri de boşalttılar. Şu an akrabalarımızın yanına gidiyoruz. Belediye ekipleri gelip çalışma yapacakmış, eğer risk varsa tamir edilecek yoksa evimize geri döneceğiz." diye konuştu.

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ve zabıta ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine alarak yolu trafiğe kapattı.

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6 aile Amasya evini terk etti. istinat duvarı çökmesi

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