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Amasya'da izinsiz kazı yaptıkları fotokapanla belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Amasya'da izinsiz kazı yaptıkları fotokapanla belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Amasya'da, arkeolojik sit alanında define aradıkları fotokapanla tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Yassıçal köyünde bulunan Zeus Altarı ve Nekropolü kalıntılarının yer aldığı 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Birkaç gün sonra akşam saatlerinde fotokapandan dedektörle kazı yapanların görüntüsünün gelmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye giderek şüphelilerin kaçma ihtimali olan yerleri kontrol altına aldı.

Havanın karanlık olması nedeniyle gece görüş ve termal dürbünle kazı yapılan alanların belirlenmesinin ardından 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektörlerle kazmalara el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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