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Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kilo 600 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubeleri ile Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyündeki operasyon düzenledi.

Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Amasya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kilo 600 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubeleri ile Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyündeki operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ‘Puslu’nun da yer aldığı operasyonda 8 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde temin etmek amacıyla yetiştirilen 2 bin 500 kök dişi Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A., F.K., E.K., Ü.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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