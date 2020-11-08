HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya’da kaçak tütün operasyonu

Amasya’da kaçak tütün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 17:39 | Son Güncelleme

Amasya’da polis, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilo kaçak tütün ele geçirdi.Olay, Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana geldi.

Amasya’da polis, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilo kaçak tütün ele geçirdi.
Olay, Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 bin paket sarma sigara ve 153 kilogram tütün, 40 bin bandrolsüz boş makaron ve 131 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndüSilivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
AUZEF'ten sınav açıklaması!AUZEF'ten sınav açıklaması!
1/
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Baş parmaktaki kızarıklık ve şişliğe dikkat!
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Seda Sayan'ın sunumuyla 77 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Canlı yayındaki kavga şoke etti! CNN Türk'ten açıklama geldi
Diğer Haberler
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
İzmir'de depremzedeleri bir de emlak dolandırıcıları vurdu
Depremzedelere büyük şok! Dolandırıcıların hedefi oldular
Son dakika: Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama!
Emniyet'ten Viyana saldırısının faili teröriste ilişkin açıklama!
Muğla'da atölyede feci yangın! 1 işçi hayatını kaybetti
Atölyede feci yangın! 1 işçi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı!
Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli mesajlar
Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli mesajlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.