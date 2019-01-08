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Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 20:19 | Son Güncelleme

Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle, sağlığınız ve güvenliğiniz için, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü, il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik" paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kar Tatil

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