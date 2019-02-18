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Amasya’da kardan kapanan köy yolları açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Amasya’da kardan kapanan köy yolları açıldı

Sinan HARMANCI/MERZİFON, (Amasya),(DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
İlçenin Tavşan Dağı mevkiinde bulunan Aşağıbük, Ortabük ve Yukarıbük köylerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Amasya Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Amasya Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, "Kardan kapanan 3 köy yolumuz ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile ulaşıma açıldı. 1 greyder, 1 kanal kazıcı ve 1 yükleyici kar rotatif püskürtme aracı ile 10 personelimiz yol açma çalışmalarına katıldı. Kapalı köy yolu bulunmamaktadır" dedi.
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Amasya’da kardan kapanan köy yolları açıldıAmasya’da kardan kapanan köy yolları açıldıAmasya’da kardan kapanan köy yolları açıldıAmasya’da kardan kapanan köy yolları açıldı

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