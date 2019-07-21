Amasya'da kaybolan 18 yaşındaki genç aranıyor

İzmir'den dedesinin cenazesi için geldiği memleketi Amasya'da kaybolan 18 yaşındaki Yılmaz Hakkı Çiftçi aranıyor.

Dedesinin cenazesi için ailesiyle birlikte Amasya'nın Belmebük köyüne gelen Çiftçi'den ailesi dün sabah saatlerinden beri haber alamıyor.

Ailenin jandarma ekiplerine ihbarı üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri köyün civarında koordineli olarak arama çalışması başlattı.

Amasya Belediyesi İtfaiyesine ait dalgıçlar da köyden geçen sulama kanalında kayıp genci aradı. Köy halkıyla birlikte aranan gençle ilgili bir ize ulaşılamadı.

Kayıp gencin annesi Sema Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü, bilmediği bir şehirde başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirtti.

Oğlunun bulunması için dua ettiğini söyleyen anne Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz buraya İzmir'den cenaze için geldik. Burada yaşamıyoruz. Annem sabah namazından önce uyanmış. Yılmaz o zaman oturma odasında oturuyormuş. Yatıp sabah namazına tekrar kalktığında görememiş, odaya bakmış orada da yokmuş. Biz öğlen 14.00'ye kadar bekledik belki gelir bir yerlere gittiyse diye. Ama gelmeyince jandarmaya haber verdik. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri de geldi. Gece boyunca aradık, bir haber alamadık. Su kanalı komple kesilip arandı. Dağlarda arıyoruz, herkes seferber oldu. Dün sabah 06.00'dan beri oğlum kayıp, gece ne yaptı? Nerede kaldı? Bilmiyoruz. İki gündür haber alınamıyor. Oğlum psikolojik rahatsızlık ilaçları kullanıyordu. İlaçları uyku yapıyordu, birkaç gündür ilaçlarını almıyor. Görenler duyanlar olursa lütfen bildirsinler."

Arama çalışmaları sürerken Amasya Belediyesi tarafından da kayıp gençle ilgili anons geçildi.

