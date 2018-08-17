Amasya'da kaza: Sürücü, eşi ve kızı öldü

AMASYA, (DHA) - AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile eşi ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaza Gümüşhacıköy ilçesi Bademli Köyü mevkiinde meydana geldi. Amasya yönüne giden Hayri Özer (51) yönetimindeki 34 LP 9754 plakalı otomobil, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.
Sürücü Hayri Özer ile kızı Kübra Özer (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün yaralanan eşi Zübeyde Özer (47) ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Şule Gökel ve Esadullah Hamza Taşkıran (6), Fatma Taşkıran ve Ayşenur Taşkıran ise 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu ağır olan 4 yaralı, daha sonra Samsun, Çorum ve Amasya'daki hastanelere sevk edildi.
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