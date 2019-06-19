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Amasya’da kirazlar yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 04:32 | Son Güncelleme

Amasya’da düzenlenen 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi.Milli Mücadele ve Amasya Tamimi’nin 100.

Amasya’da düzenlenen 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması gerçekleştirildi.
Milli Mücadele ve Amasya Tamimi’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesindeki festivalde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği yarışmaya katılan 43 üretici arasından yetiştirdikleri ürünleri 16 kritere göre belirlenen ilk 3’e üreticiye para ödülleri verildi. Yarışmada birinci seçilen Ahmet Kayış, ikinci seçilen Deniz Demirdiş ile üçüncü seçilen Lokman Göcekci, ödüllerini Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ve Belediye Başkanvekili Hakkı Özşen’in elinden aldı.
Kiraz Teşvik yarışmasının birincisi Ahmet Kayış, “Bu sene güzel geçti hasat, Allah’a şükürler olsun. Hak ettiğimizi zannediyorum” dedi.
İl Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker, “Dünya kiraz üretiminin yüzde 25’ini tek başına ülkemiz üretmektedir. Bunun 639 bin ton kiraz üretimiyle dünya birincisiyiz. Ülkemizde üretilen kirazın yaklaşık yüzde 12’si de ihraç edilmektedir” dedi.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Artık geleneksel hale gelmiş olan özellikle ilimizde kiraz üretiminin son yıllarda ivme kazanmasıyla gelenekselleşmiş olan kiraz teşvik yarışmasını yine 100. yıl etkinlikleri kapsamında, festivalimiz kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yüzde 6 ile 6. sırada, geçen yıl yüzde 6,5 ile 4. sırada olduğumuz kiraz üretiminin bu noktaya gelmesinde emeği olan bu ziraat türünü burada başlatan yöneticilerimize, çok kıymetli çiftçilerimize ihracatçılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Son yıllarda bunun üzerine bir değerimiz daha eklendi. Bu konuda büyük gayret gösteren yöneticiler ve onlara güvenip bu konuda büyük çalışmalar yapan emeğini ortaya koyan, varlığını ortaya koyan çiftçilerimiz sayesinde artık ülkemizde kirazıyla da meşhur olduğumuz bir şehiriz. Bunun gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Kiraz teşvik yarışmasının birincisi Ahmet Kayış ödülünü Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un elinden aldı. Protokol üyeleri kirazlarla da boz vermeyi ihmal etmedi.

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı

Amasya’da kirazlar yarıştı
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