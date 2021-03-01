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Amasya’da kumarhaneye dönüştürülen eve baskın

01.03.2021 20:02 | Son Güncelleme:
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Amasya’da polisin baskın yaptığı evde, aralarında ev sahibinin de bulunduğu 12 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 800 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi’ndeki bir eve çok sayıda insanın girip çıktığı ve sosyal mesafeye uymadıklarının bildirilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Amasya’da polisin baskın yaptığı evde, aralarında ev sahibinin de bulunduğu 12 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 800 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi’ndeki bir eve çok sayıda insanın girip çıktığı ve sosyal mesafeye uymadıklarının bildirilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Daha önce de kumar oynandığı ihbarı yapılan eve Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kapısı çilingir yardımıyla açılarak girilen evde iki adet oyun masası, iskambil ve yazboz kağıtları ile içki kutuları bulundu. Evdeki biri kadın 12 kişiye 3 bin 400’er TL olmak üzere toplamda 40 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca ruhsatsız tabanca da ele geçirilen operasyonda hakkında adli işlem başlatılan ev sahibine ruhsatsız günübirlik ev kiralamaktan 10 bin lira ceza uygulandı.

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