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Amasya'da maden işçilerinin "açlık grevi" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

Amasya'da maden işçilerinin "açlık grevi" sona erdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir maden ocağında çalışan işçilerin, işsiz kaldıkları gerekçesiyle başlattıkları açlık grevi sona erdi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak, işletmede açlık grevi yapan işçileri ziyaret etti. Bayrak, işletmenin önünde toplanan işçiler ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven ile görüşerek sorunlarını dinledi.

Hiçbir işçinin mağdur edilmeyeceğini belirten Bayrak, "Burada bir süreç yaşandı. Olmasaydı iyiydi, biz çalışanın yanında olduğumuzu her defasında söylüyoruz. Sizin emeğiniz bizim için kutsaldır. Buradaki sıkıntıları aslında biz öteledik. Siz mağdur olmayasınız diye öteledik. Ama bugün geldiğimiz noktada benim de sizden bir farkım yok." dedi.

Kurum olarak Gürmin AŞ'den alacakları olduğunu ifade eden Bayrak, şöyle devam etti:

"Sizin 3-5 milyon alacağınız var. Dolayısıyla aramızda bir fark yok. Biz bu firmayla olan sözleşmemizi bir kere haklı fesih nedenlerine dayandırarak feshettik. Bu şirketin bizimle ve sizinle ilgili sorumlulukları var. Yerine getirmedi. Biz gerekli mücadelemizi yapacağız, ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizzat sizin avukatlığınızı dahi ben yaparım."

2-3 gün içinde maden işçilerini tüm haklarıyla kendi bünyelerine alacaklarını, hiçbir işçinin hak kaybına uğramayacağını söyleyen Bayrak, yer altındaki açlık grevinin sona erdirilmesini istedi.

Yeni Çeltek İşletmesinin devam etmesi için de çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Bayrak, şunları kaydetti:

"Biz burada bu işletmenin devam etmesine yönelik bir projeksiyon geliştirdik. Hepiniz yer altında çalışıyorsunuz. Bu şartlarda burada efektif bir madencilik yapmak mümkün mü? Değil. Biz bunu sürdürülebilir bir madenciliğe nasıl getirebiliriz? 50-60 senedir burada devam eden bir kültür var. Biz bu kültürü devam ettireceğiz. Durup dururken geldik burada madenciliği tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Vali Bey, epey bir yol kat ettik. Burada sadece eski Çeltek, yeni Çeltek değil bölgedeki tüm ruhsatları da birleştirip daha büyük 20-30-40-50 yıl devam edecek projelerin peşindeyiz. Ama bu şu anda proje aşamasında. Biz yarından sonra da baretimizi ve çizmemizi giyeceğiz işimize bakacağız. Geçmiş dönemdekiler de dahil kimse mağdur olmayacak."

Bayrak’ın açıklamaları üzerine açlık grevi başlatan işçiler yer altından çıkarak eylemlerini sona erdirdi.

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Anahtar Kelimeler:
açlık grevi Amasya maden Suluova

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