Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir maden ocağında çalışan işçilerin, işsiz kaldıkları gerekçesiyle başlattıkları açlık grevi sona erdi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak, işletmede açlık grevi yapan işçileri ziyaret etti. Bayrak, işletmenin önünde toplanan işçiler ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven ile görüşerek sorunlarını dinledi.

Hiçbir işçinin mağdur edilmeyeceğini belirten Bayrak, "Burada bir süreç yaşandı. Olmasaydı iyiydi, biz çalışanın yanında olduğumuzu her defasında söylüyoruz. Sizin emeğiniz bizim için kutsaldır. Buradaki sıkıntıları aslında biz öteledik. Siz mağdur olmayasınız diye öteledik. Ama bugün geldiğimiz noktada benim de sizden bir farkım yok." dedi.

Kurum olarak Gürmin AŞ'den alacakları olduğunu ifade eden Bayrak, şöyle devam etti:

"Sizin 3-5 milyon alacağınız var. Dolayısıyla aramızda bir fark yok. Biz bu firmayla olan sözleşmemizi bir kere haklı fesih nedenlerine dayandırarak feshettik. Bu şirketin bizimle ve sizinle ilgili sorumlulukları var. Yerine getirmedi. Biz gerekli mücadelemizi yapacağız, ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizzat sizin avukatlığınızı dahi ben yaparım."