Amasya'da maden kazasında hayatını kaybedenler anıldı

AMASYA(AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan maden ocağında 29 yıl önce meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 işçi anıldı.

Yeni Çeltek Maden İşletmesi yemekhanesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybeden maden işçileri için dua edildi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı konuşmada, yaşanan facianın acısını halen yaşadıklarını söyledi.

Ölenlere rahmet, geride kalanlara da sabırlar dileyen Üçok, "1990 Şubat ayındaki o acı günü hatırlıyorum. 68 madencinin acısını yüreğimizin en derinliklerinde hissettik. Maalesef biz maden ocaklarından yıllardır bu acıyı yaşayarak geliyoruz. Hiçbirimizin gönlü buna razı değil." dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven de 29 yıl önceki faciayı unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlerinden işine çıkıp, çoluğunun ve çocuğunun rızkını temin için çalışmaya gelip ama bir daha o sevdiklerine kavuşmak nasip olmayan ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, madencilerimizi tekrar bugün bir defa daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Burası onların bize eseri. Madenler, memleketimizin bir değeri ama çalışırken de bu tür kazaları CenabıAllah bir daha göstermesin. Göstermemesi için de herkesin üzerine düşeni yapması lazım."

