Amasya'da maden ocağında göçük

2 İŞÇİ KURTARILDI Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 işçi, ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılara tedaviye alındı. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor.
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