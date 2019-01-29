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Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 01:59 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi.

Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kaldığı belirtilen 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 18:00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)

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