Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)

2 İŞÇİ KURTARILDI
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı. Göçükten çıkarılan işçiler, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Toprak altında kalan 1 işçiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum