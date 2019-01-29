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Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:56 | Son Güncelleme

2 İŞÇİ KURTARILDI Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)

2 İŞÇİ KURTARILDI
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı. Göçükten çıkarılan işçiler, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Toprak altında kalan 1 işçiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)

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