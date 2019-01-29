Amasya'da maden ocağında göçük: 4 işçi kurtarıldı (2)

Sinan HARMANCI-Hakan UMAN//AMASYA, (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükte 4 işçi mahsur kaldı. kısa sürede olay yerine giden AFAD ekiplerinin müdahnalesiyle 4 işçi yaralı olarak taprak altından çıkarkılarak hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 18:00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 4 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan 4 işçiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralı 4 işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Amasya Valisi Osman Varol, maden ocağında göçük meydana geldiğini belirterek işçilerin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
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