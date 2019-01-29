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Amasya'da maden ocağında göçük: 4 işçi kurtarıldı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:40 | Son Güncelleme

İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Amasya’nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, toprak altından çıkartılan 4 işçinin kimlikleri belirlendi.

İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Amasya’nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, toprak altından çıkartılan 4 işçinin kimlikleri belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin Olcay Yüce, Orhan Kutluca, Bülent Şehri ve Adem İbik olduğu açıklandı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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