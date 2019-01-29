Amasya'da maden ocağında göçük: 4 işçi kurtarıldı (4)

İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Amasya’nın Merzifon ilçesinde Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde yerin 150 metre altında meydana gelen göçükte, toprak altından çıkartılan 4 işçinin kimlikleri belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin Olcay Yüce, Orhan Kutluca, Bülent Şehri ve Adem İbik olduğu açıklandı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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