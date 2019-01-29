Amasya’da maden ocağında göçük meydana geldi

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altına kalan 3 işçiden 1’inin ekipler tarafından çıkarıldığı belirtildi.
Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altına kalan bir kişiye ulaştı. Toprak altında kalan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi.
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