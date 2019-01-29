HABER

Amasya'da maden ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ Genel Müdürü Nadim Ekiz: - "Bilirkişi burada ve yer altına indi. Henüz rapor çıkmış değil ama kaza yerinde malzeme noktasında birtakım eksikleri tespit ettik"

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ Genel Müdürü Nadim Ekiz, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan maden ocağındaki göçükle ilgili, "Bilirkişi burada ve yer altına indi. Henüz rapor çıkmış değil ama kaza yerinde malzeme noktasında birtakım eksikleri tespit ettik." dedi.

Ekiz, kazanın yaşandığı Yeni Çeltek Maden İşletmesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, burasının 1955'te kurulan eski bir işletme olduğunu söyledi.

Ruhsat sahibinin Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ olduğunu belirten Ekiz, Gürmin AŞ'nin ise rödövans karşılığı işletmecilik yaptığını ifade etti.

Kazanın nedeninin, bilirkişi heyetinin incelemesinin ardından hazırlanacak rapor sonucu açıklığa kavuşacağını anlatan Ekiz, şöyle konuştu:

"Burada eksikler var, malzeme eksikleri var, bunları tedarik edeceğiz. Burada bir işletmeci firma var. Gürmin AŞ firması, finansman açısından sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama ortada sözleşme var. Arayış içindeyiz, inşallah daha sağlam yapıda olan firmayla yolumuza devam ederiz. Yeni Çeltek olarak mevcut işletmeci firmayla işi devam ettirmek isteriz ama maalesef maddi açıdan bizi de zayıflatmışlar. Buradaki eksikliği gidererek tesisin yenilmesini, yaşanabilir bir iş ortamının oluşmasını arzu ediyoruz."

Bilirkişi heyetinin kazanın yaşandığı maden ocağında inceleme yaptığını dile getiren Ekiz, savcılığın da olayı takip ettiğini belirtti.

"Bilirkişi burada ve yer altına indi. Henüz rapor çıkmış değil ama kaza yerinde malzeme noktasında birtakım eksikleri tespit ettik. Halbuki biz sayfalar dolusu malzemeyi alıyoruz. Sonuçta eksiklikler varsa bunları tamamlayacağız." ifadelerini kullanan Ekiz, şunları kaydetti:

"Burada meselenin kökünü araştırıyoruz. Olay neden çıkmış, eğitim eksikliği mi var malzeme eksikliği mi, çalışan arkadaşların moral motivasyon eksikliği mi var güven eksikliği mi, bunları araştırıyoruz. Bu tespitler ortaya çıksın, o konuda eksiklikler neyse onları tamamlama yoluna gideceğiz ama burada kimseyi de ateşe atacak durumumuz yok. Burada işletmeciliğin en modern ve teknik şekilde yapılması gerekli. Buradaki mevcut işletme de çok köklü ancak başına birtakım üzücü hadiseler gelmiş."

Ekiz'e, incelemeleri sırasında Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Gülahmet Güven ile sendikanın Yeni Çeltek Maden İşletmesi Temsilcisi Cemil Güven eşlik etti.

Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Maden İşletmesinde 27 Ocak'ta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Olcay Gücek, Adem İbik ve Orhan Kutluca kurtarılarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

İbik ve Kutluca tedavilerinin ardından taburcu edildi, Gücek'in tedavisi ise sürüyor.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Büyükelçi Berger'den AB- Türkiye ilişkileri değerlendirmesi (2)Büyükelçi Berger'den AB- Türkiye ilişkileri değerlendirmesi (2)
Kanser hastası küçük Azime, hayata tutunamadıKanser hastası küçük Azime, hayata tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçük maden Merzifon Nadim Ekiz Yeni Çeltek Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ Yeni Çeltek Maden İşletmesi

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

Havalimanı yolu 2 haftalık çalışmanın ardından trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.