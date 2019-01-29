Amasya'da maden ocağındaki göçük

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ Genel Müdürü Nadim Ekiz, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan maden ocağındaki göçükle ilgili, "Bilirkişi burada ve yer altına indi. Henüz rapor çıkmış değil ama kaza yerinde malzeme noktasında birtakım eksikleri tespit ettik." dedi.

Ekiz, kazanın yaşandığı Yeni Çeltek Maden İşletmesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, burasının 1955'te kurulan eski bir işletme olduğunu söyledi.

Ruhsat sahibinin Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik AŞ olduğunu belirten Ekiz, Gürmin AŞ'nin ise rödövans karşılığı işletmecilik yaptığını ifade etti.

Kazanın nedeninin, bilirkişi heyetinin incelemesinin ardından hazırlanacak rapor sonucu açıklığa kavuşacağını anlatan Ekiz, şöyle konuştu:

"Burada eksikler var, malzeme eksikleri var, bunları tedarik edeceğiz. Burada bir işletmeci firma var. Gürmin AŞ firması, finansman açısından sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama ortada sözleşme var. Arayış içindeyiz, inşallah daha sağlam yapıda olan firmayla yolumuza devam ederiz. Yeni Çeltek olarak mevcut işletmeci firmayla işi devam ettirmek isteriz ama maalesef maddi açıdan bizi de zayıflatmışlar. Buradaki eksikliği gidererek tesisin yenilmesini, yaşanabilir bir iş ortamının oluşmasını arzu ediyoruz."