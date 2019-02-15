HABER

Amasya'da minibüs cenaze dönüşü tarlaya yuvarlandı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

AMASYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlanan minibüs, ağaca çarparak durabildi.

Amasya'da minibüs cenaze dönüşü tarlaya yuvarlandı: 6 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlanan minibüs, ağaca çarparak durabildi. Cenazeden dönüşünde olduğu öğrenilen minibüste iki aileden 6 kişi yaralandı.
Kaza, Amasya merkeze bağlı Çiğdemlik köyü kavşağında meydana geldi. Gürsel Taşçı (48) yönetimindeki 34 HD 3707 plakalı minibüs, Ordu’nun Akkuş ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul’a gitmek için yola çıktı. Taşçı yönetimindeki minibüs, Amasya'da Çiğdemlik köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan tarlaya yuvarlanıp ardından ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan iki aileden Recep Taşçı (73), Sebahattin Taşçı (42), Abdullah Taşçıoğlu (65), Osman Taşçı (63), Selahattin Taşçı (45) ve Ramazan Taşçıoğlu (49) yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da minibüs cenaze dönüşü tarlaya yuvarlandı: 6 yaralıAmasya'da minibüs cenaze dönüşü tarlaya yuvarlandı: 6 yaralıAmasya'da minibüs cenaze dönüşü tarlaya yuvarlandı: 6 yaralı

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Cenaze dönüşü kaza: 6 yaralıCenaze dönüşü kaza: 6 yaralı
Yemekhanede 2 iş arkadaşını öldüren garson, 'Pişmanım' dediYemekhanede 2 iş arkadaşını öldüren garson, 'Pişmanım' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.