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Amasya’da modifiye araç sürücüleri buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

AMASYA'da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Araç Fuarı'na katılan 600'e yakın sürücü, modifiye araçlarını tanıttı.

Amasya’da modifiye araç sürücüleri buluştu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Araç Fuarı'na katılan 600'e yakın sürücü, modifiye araçlarını tanıttı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Amasya'da buluştu. Mehmet Çelebi Meydanı'nda düzenlenen 'Amasya Tuning Clup 3’üncü Geleneksel Araç Fuarı' yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtarak, yarıştırdılar. İstanbul’dan ailesi ile birlikte katılan Bülent Türköz Avrupa Araç kategorisinde birinci, Alperan Tufanoğlu’da Amasya Merkez Avrupa araç kategorisinde birinci oldu. Her iki yarışmacıda Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarafından kendilerine ödül olarak verilen 2'şer bin lirayı şehit ailelerine bağışladıklarını açıkladı.

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Amasya’da modifiye araç sürücüleri buluştuAmasya’da modifiye araç sürücüleri buluştuAmasya’da modifiye araç sürücüleri buluştuAmasya’da modifiye araç sürücüleri buluştu

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