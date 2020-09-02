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Amasya’da orman yangını yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Amasya’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.Alınan bilgiye göre, Amasya Karakese köyü Kutlubey ve Kamışlık bölgesinde ormanlık alanda önceki gün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol alıntına alınan yangın bu sabah 04.00 saatlerinde yeniden alevlendi.

Amasya’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.
Alınan bilgiye göre, Amasya Karakese köyü Kutlubey ve Kamışlık bölgesinde ormanlık alanda önceki gün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol alıntına alınan yangın bu sabah 04.00 saatlerinde yeniden alevlendi. Alevlerin yeniden yükseldiğini gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Amasya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, büyük endişe oluşturan yangını kontrol altına aldı, bölgede halen soğutma çalışmaları sürdürüyor.

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