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AMASYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 15 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 03:15 | Son Güncelleme

AMASYA'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

AMASYA'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana geldi. Ordu'da katıldıkları cenazeden dönenleri taşıyan Halil Polat(59) yönetimindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüs, buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre yolcular Ayten Aksoy ve Ahmet Metin hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin İstanbul'dan geldikleri Ordu'nun Gülyalı ilçesinde cenazeye katıldıktan sonra dönüşe geçtikleri öğrenildi.

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