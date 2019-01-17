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Amasya'da otobüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

OTOBÜSTE BULUNANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI Amasya'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüsün buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada otobüste bulunanlar korku dolu anları anlattı.

OTOBÜSTE BULUNANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI Amasya'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüsün buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada otobüste bulunanlar korku dolu anları anlattı. ‘YAKLAŞIK YARIM SAAT ÖNCE MOLA VERMİŞTİK’ Cenaze törenine katıldıktan sonra iki otobüs halinde İstanbul’a geri döndüklerini söyleyen Gürsel Karayaka, “Cenazeden dönüşümüzde yemek molası verdik. Moladan yaklaşık yarım saat sonra bu kaza meydana geldi. Otobüs başta yalpalayıp savrulmaya başladı. Şoförümüzün aracı kurtarmak için çok uğraştı ancak olmadı. Yolda gizli buzlanma olduğu için kurtaramadı. Ben en arka koltukta oturuyordum. Kısa bir süre önce mola verdiğimiz için otobüste kimse uyumuyordu aniden kaza oldu. Otobüs yan yattıktan sonra biz içinden dışarı çıkmak için camı kırdık. Biz dışarı çıktıktan sonra içerideki yaralı arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık” dedi. ‘BUZLANMADAN DOLAYI OTOBÜS ANİDEN YALPALADI’ Salim Büyürkan “Otobüs buzlanmadan dolayı aniden yalpalandı ve devrildi. Şoför kurtaramadı. Ordu’nun Mesudiye ilçesinde cenazemiz vardı. Definden sonra İstanbul’a dönüyorduk. Taşova’da yemek molası verdik. Moladan sonra tekrar yola çıktık ardından kısa bir süre sonra kaza meydana geldi” diye konuştu.

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Ankara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralıAnkara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralı
Amasya'da otobüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı (2)Amasya'da otobüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı (2)
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