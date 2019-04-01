Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 16 yaşındaki gencin kullandığı otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ş'nin (16) kullandığı 05 AAN 565 plakalı otomobil, Önce Vatan Piknik Alanı mevkisinde Kemal Doruk (47) idaresindeki 05 AAN 462 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, M.Ş. ve Doruk ile otomobilde bulunan Yusuf Toker (9), Kadir Erdoğan (16) ve Onur Çelik (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ehliyetsiz araç kullanan M.Ş. ve araç sahibi hakkında işlem yapıldı.

