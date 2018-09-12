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Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Marouf Pasarı idaresindeki İran plakalı otomobil, Taşova ilçe girişinde Kerim Söyler'in (62) kullandığı 05 HA 648 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan Nadıa Pasarı (28), Shırzad Pasarı (21), Raman Khatounı (2) ve Golbahar Youseti (42) yaralandı.

Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Taşova trafik kazası Yaralamalı Kaza

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