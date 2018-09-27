Amasya'da otomobil midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Amasya'da otomobilin midibüse çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erbaa'dan Amasya'ya giden Mustafa Karademir'in (68) kullandığı 38 RT 017 plakalı otomobil, Ziyaret mevkisinde yol kenarında park halindeki 05 BB 726 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Hatice Karademir yaralandı.
Karademir, 112 Acil Servis ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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