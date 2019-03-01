Amasya'da otomobildeki esrara 3 gözaltı

Sinan HARMANCI/ AMASYA, (DHA)- AMASYA'da jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 36,77 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Samsun'dan Amasya'ya gelen içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınan otomobili

Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan operasyonla durdurdu. C.A.'nın idaresindeki otomobilde yapılan aramada 36,77 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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