HABER

Amasya’da otomobili iterek çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

AMASYA'da kapısını açtığı otomobili iterek çalan İ.G.

Amasya’da otomobili iterek çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da kapısını açtığı otomobili iterek çalan İ.G. (21), polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da kapısını açtığı bir otomobili çalıştıramayınca iterek götürmeye çalışan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından yakalandı. İ.G.'nin daha önce de 3 motosiklet, 1 otomobil ile 2 evde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı.
Şüphelinin otomobili iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

FOTOĞRAFLI

Amasya’da otomobili iterek çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandıAmasya’da otomobili iterek çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandıAmasya’da otomobili iterek çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

PARTNER'Anoreksiya mı oldun Berrak?''Anoreksiya mı oldun Berrak?'
Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltındaEngelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında
Arkadaşlarının yanında çakmak gazı koklayan genç öldüArkadaşlarının yanında çakmak gazı koklayan genç öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.