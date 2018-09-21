Amasya’da otomobili iterek çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da kapısını açtığı otomobili iterek çalan İ.G. (21), polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da kapısını açtığı bir otomobili çalıştıramayınca iterek götürmeye çalışan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından yakalandı. İ.G.'nin daha önce de 3 motosiklet, 1 otomobil ile 2 evde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı.
Şüphelinin otomobili iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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