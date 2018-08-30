Amasya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Amasya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Reis S. idaresindeki 34 GCH 46 plakalı otomobil, Kuzgeçe kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Çıplak'a (73) çarptı.
Aracın yaklaşık 100 metre sürüklediği Çıplak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çıplak'a çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan Reis S, birkaç kilometre sonra başka bir araca binerek Amasya Emniyet Müdürlüğüne gidip teslim oldu.
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