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  4. Amasya’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Amasya’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

26.11.2020 01:39 | Son Güncelleme:
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Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Tatar yönetimindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil Hacılar Meydanı Mahallesi’nde Emirhan Uzar’ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobille çarpıştı.

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Tatar yönetimindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil Hacılar Meydanı Mahallesi’nde Emirhan Uzar’ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yapılan ilk müdahalelerinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlaması sonrası büyük çapta maddi hasar oluşan otomobil çekiciyle götürüldü.
Yaralıların yardımına koşan bir vatandaş kaza anını "Beyaz taksinin farları yanmıyordu. Öyle bir geçti ki, biz şimdi bir yere vuracak demeye kalmadan çarpışma sesi geldi" diye anlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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