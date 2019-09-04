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Amasya'da özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

Amasya'da özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Amasya'da, özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İmirze Topal (54) idaresindeki 05 EL 402 plakalı özel halk otobüsü, Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşakta Hasan Satılmış'ın (21) kullandığı 05 BG 760 plakalı süt taşıyan kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile halk otobüsünde bulunan yolculardan Bekir Şengül (69), Tolgahan Şengül (28) ve Çağdaş Ayan (29) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Amasya özel halk otobüsü trafik kazası Yaralamalı Kaza

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