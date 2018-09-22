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Amasya’da patlayıcıyla kaçak kazıya 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

AMASYA’da patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Amasya’da patlayıcıyla kaçak kazıya 6 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.
Merkeze bağlı Ardıçlar köyünde patlayıcı madde kullanılarak kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler, harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapılan bölgede D.E., C.E., A.D.A., O.K., H.K. ve H.Ç.,'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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