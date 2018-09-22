Amasya’da patlayıcıyla kaçak kazıya 6 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Merkeze bağlı Ardıçlar köyünde patlayıcı madde kullanılarak kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler, harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapılan bölgede D.E., C.E., A.D.A., O.K., H.K. ve H.Ç.,'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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