HABER

Amasya'da polisten düğün magandalarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

AMASYA'da polis tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan çalışmalarda 67 kurusıkı tabanca ve 23 tüfeğe el konuldu.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da polis tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan çalışmalarda 67 kurusıkı tabanca ve 23 tüfeğe el konuldu. Polis, kurusıkı tabanca ve tüfek sahiplerine toplam 90 bin 498 lira idari para cezası uyguladı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2018 yılının ilk 8 aylık diliminde kent merkezinde yapılan düğünlere sivil ekiplerle katılarak, tabanca ve tüfekle havaya ateş eden magandalara yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada 67 kurusıkı tabanca ve 23 tüfek olmak üzere toplam 90 ateşli silaha el konuldu. Polis kurusıkı tabanca ve tüfek sahiplerine 90 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. İşlemleri tamamlanan kurusıkı tabanca ve tüfekler Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edildi.

PARTNERKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginçKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginç
Sınır kapısında valizden kadın çıktıSınır kapısında valizden kadın çıktı
Minibüs, otomobile çarpıp, aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralıMinibüs, otomobile çarpıp, aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.