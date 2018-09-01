Amasya'da polisten düğün magandalarına operasyon

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da polis tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan çalışmalarda 67 kurusıkı tabanca ve 23 tüfeğe el konuldu. Polis, kurusıkı tabanca ve tüfek sahiplerine toplam 90 bin 498 lira idari para cezası uyguladı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2018 yılının ilk 8 aylık diliminde kent merkezinde yapılan düğünlere sivil ekiplerle katılarak, tabanca ve tüfekle havaya ateş eden magandalara yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada 67 kurusıkı tabanca ve 23 tüfek olmak üzere toplam 90 ateşli silaha el konuldu. Polis kurusıkı tabanca ve tüfek sahiplerine 90 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. İşlemleri tamamlanan kurusıkı tabanca ve tüfekler Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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