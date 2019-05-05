HABER

Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda kadar gerçekleştirilen fener alayına, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Sarı, yaptığı konuşmada, her yıl ramazanı coşku ile karşıladıklarını ve ay boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ramazanda dayanışma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Cenabıhak birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Yücelerin en yücesi olan 12 ayın sultanı ramazanı şerif ayımıza inşallah bugünden itibaren başlıyoruz. Ramazan birliktir, beraberliktir. Ramazan rahmettir, berekettir. Ramazan bölüşmektir paylaşmaktır. Güzelliği hep beraber yaşamaktır. Başı rahmet, ortası bereket, sonu ise cehennemden kurtuluşun müjdesi olan ramazanı şerife kavuşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan yüce Allah'a şükürler olsun. Ramazanı şerifiniz şimdiden mübarek olsun. Bugün ilk teravih ve sahur yarın ise bu yılın ilk orucunu idrak edeceğiz. Bu ayın yüzü suyu hürmetine hepinize hayırlı ramazanlar dilerim."

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı ateş, protokol üyeleri tarafından yakıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İlk teravihte Eyüp Sultan Camii doldu taştıİlk teravihte Eyüp Sultan Camii doldu taştı
Nevşehir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?Nevşehir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya fener alayı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Van iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Tunceli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Tunceli iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Trabzon iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Trabzon iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.