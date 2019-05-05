Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda kadar gerçekleştirilen fener alayına, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Sarı, yaptığı konuşmada, her yıl ramazanı coşku ile karşıladıklarını ve ay boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ramazanda dayanışma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Cenabıhak birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Yücelerin en yücesi olan 12 ayın sultanı ramazanı şerif ayımıza inşallah bugünden itibaren başlıyoruz. Ramazan birliktir, beraberliktir. Ramazan rahmettir, berekettir. Ramazan bölüşmektir paylaşmaktır. Güzelliği hep beraber yaşamaktır. Başı rahmet, ortası bereket, sonu ise cehennemden kurtuluşun müjdesi olan ramazanı şerife kavuşmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan yüce Allah'a şükürler olsun. Ramazanı şerifiniz şimdiden mübarek olsun. Bugün ilk teravih ve sahur yarın ise bu yılın ilk orucunu idrak edeceğiz. Bu ayın yüzü suyu hürmetine hepinize hayırlı ramazanlar dilerim."

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptığı duanın ardından "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı ateş, protokol üyeleri tarafından yakıldı.

